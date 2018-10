später lesen Kirche Atempause mit Gott in Waxweiler Teilen

Twittern

Teilen



Die nächste „Atempause mit Gott“ist am Freitag, 12. Oktober, als Dankandacht in der Kapelle des Alten- und Pflegeheimes in Waxweiler. Beginn ist bereits um 18 Uhr. Die Pfarreiengemeinschaft Schön­ecken-Waxweiler lädt alle Gläubigen von nah und fern hierzu herzlich ein.