(red) Die nächste „Atempause mit Gott“ wird am Freitag, 29. Dezember, traditionell als Atempause zum Jahreswechsel in der Kapelle des Alten- und Pflegeheimes in Waxweiler gefeiert. Beginn ist bereits um 14 Uhr, nicht erst um 16 Uhr. Die Gestaltung übernimmt Jürgen Ehlen mit der Gruppe Gaudete. Info: www.atempause-mit-gott.de