später lesen Flüchtlingsarbeit Auf dem Land eine neue Heimat gefunden FOTO: DRK Eifelkreis Arzfeld FOTO: DRK Eifelkreis Arzfeld Teilen

Twittern

Teilen



Arzfeld war 2016 eine der Verbandsgemeinden, die mehr Asylsuchende aufnahmen als vom Verteilungsschlüssel verlangt. Der DRK-Kreisverband, mit der Flüchtlingsarbeit in den Ortsgemeinden beauftragt, eröffnete deshalb bald in der Luxemburger Straße in Arzfeld, gegenüber dem VG-Rathaus, eine Außenstelle des DRK-Teams „Flucht, Migration und Integration“, geleitet von Sozialarbeiterin Kristina Norta.

Fritz-Peter Linden Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen