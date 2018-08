(red) 14 junge Menschen haben ihre Ausbildung im Prüm-Türenwerk in Weinsheim begonnen. Der Einstieg ins Unternehmen wird erleichtert durch eine offizielle Begrüßungs- und Vorstellungsrunde mit der Geschäftsführung, dem Betriebsrat und Ausbildern.

Anschließend geht es per Schnitzeljagd zum intensiven Unternehmensrundgang durch Verwaltung und Produktion. Das Werk bildet in neun verschiedenen Ausbildungsberufen und zwei dualen Studiengängen aus. Die Ausbildungszeit beginnt jeweils zum 1. August eines Jahres und dauert in der Regel drei Jahre.

Neue Bewerbungen können bis zum 15. September online unter der Homepage www.tuer.de eingereicht werden. ⇥Foto: Prüm-Türenwerk