Ausbildungsstart bei Arla in Pronsfeld

(red) Arla Foods hat am weltweit größten Produktionsstandort in Pronsfeld 15 neue Auszubildende begrüßt, die im August ihre Berufsausbildung begonnen haben. 13 von ihnen streben einen Abschluss in einem gewerblichen Beruf als Milchtechnologe, Milchwirtschaftlicher Laborant, Maschinen-/ Anlagenführer, KFZ-Mechatroniker, Elektroniker für Betriebstechnik und Mechatroniker an.