Einen Ausfug ins Vulkanland machten die Kinder und Jugendlichen aus dem Flecken.

(red) Kinder und Jugendliche aus Schönecken konnten auch in diesem Jahr wieder an einer Ferienfreizeit teilnehmen, die in die Gegend der Vulkane nach Mayen führte. 25 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren verbrachten drei tolle Tage. Sie besuchten das Schieferbergwerk, den Lava-Dome und den Laacher See und hatten auch am Abend ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Basteln. ⇥Foto: Steffi Stellmes