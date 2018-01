Auto überschlägt sich nach Unfall auf der B 410

Bei einem Unfall auf der Kreuzung der B♦410 mit der L16 ist in der Nähe von Schloßheck am Dienstag gegen 18 Uhr eine 40-jährige Frau leicht verletzt worden.

Bei einem Unfall in der Nähe von Schloßheck ist am Dienstag gegen 18 Uhr eine 40-jährige Frau leicht verletzt worden. Nach Ermittlungen der Polizei stieß ihr Auto auf der B♦410 in Fahrtrichtung Watzerath mit einem von der L♦16 nach Pronsfeld abbiegenden Wagen zusammen. Der 80-jährige Fahrer des Autos hatte vermutlich die Vorfahrt der Frau nicht beachtet. Die 40-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Es kam nach links von der Straße ab, überschlug sich und landete in einem Feld auf dem Dach. Die Frau konnte leicht verletzt von zufällig vorbeifahrenden Polizeibeamten aus ihrem Auto befreit werden.

FOTO: Polizei Prüm / TV