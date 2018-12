(red) Der Awo-Ortsverein Obere Kyll fährt am Mittwoch, 12. Dezember, mit dem Bus nach Trier zum Weihnachtsmarkt. Der Aufenthalt in Trier wird rund vier Stunden dauern. Um 8.30 Uhr geht es los, um 15 Uhr wird Trier wieder verlassen.

Nach der Ankunft in Jünkerath findet ab 17 Uhr in der Gaststätte Schmengler die Weihnachtsfeier des Ortsvereins statt. Der Nikolaus hat für jeden ein Geschenk dabei. Für das Abendessen steht ein Büffett bereit.

Die Fahrtkosten mit Weihnachtsfeier betragen für Mitglieder 32 Euro, für Nichtmitglieder 37 Euro sowie für Mitglieder an der Weihnachtsfeier 17 Euro, für Nichtmitglieder 20 Euro. Die Busabfahrtszeiten werden am Freitag, 7. Dezember in den Obere-Kyll-Nachrichten bekanntgegeben.

Anmeldung bis 9. Dezember bei Inge und Karl-Heinz Köber, Telefon 06597/2737, Gerlinde Klinkhammer, Telefon 06597/3311, Alfred Zündorf, Telefon 06597/5237.