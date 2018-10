B 51-Baustelle: Gesamter Verkehr rollt vier Tage durch die Dörfer

Weil sich in der B 51-Baustelle bei Stadtkyll in der mittleren Spur der Asphalt auflöst, muss der Landesbetrieb Mobilität die Straße ausbessern. Das geht nur unter Vollsperrung: Sie dauert von Mittwoch, 17. Oktober, bis Samstag, 20. Oktober. Der Verkehr in Richtung Köln wird durch Stadtkyll bis zur B 51-Anschlussstelle Kronenburg umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Köln wird von dort über die B 421, Kronenburg, Hallschlag und die B 265 bis zurück zur B 51 bei Olzheim umgeleitet, ebenso wie der Verkehr aus Richtung Jünkerath und Stadtkyll in Richtung Prüm.

FOTO: Fritz-Peter Linden