B 51, die Nächste: Arbeiten beginnen bei Stadtkyll

In zwei Bauphasen wird alles erneuert, von der Fahrbahn über die Entwässerung bis zu den Leitplanken. Von Montag, 3. September an werde die Baustelle eingerichtet, das könne zeitweise zu Verzögerungen führen. Danach beginnen die Arbeiten, während deren weitgehend auf eine Sperrung verzichtet werden könne. Zuerst soll die Straße in Richtung Köln sanieert werden, bis Anfang 2019. In dieser Zeit müsse vom auf- und abfahrenden Verkehr die Anschlussstelle Kronenburg genutzt werden.