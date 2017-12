später lesen Prüm Beim Ausparken Auto beschädigt und geflüchtet Teilen

(red) Die Polizei sucht einen Fahrer, der am Donnerstagabend nach einem Unfall geflüchtet ist. Zwischen 19.30 und 22.30 Uhr beschädigte er die Front eines BMW, der am rechten Rand der Straße „Hahnplatz“ in Höhe des Regino-Gymnasiums abgestellt war. Vermutlich passierte der Unfall beim Ausparken vom Kundenparkplatz des Wirtshauses am Hahnplatz.