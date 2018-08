Benefiz-Gala in Daleiden für Hochwasserhilfe

(red) Nachdem die Benefiz-Gala der Kreismusikschule im Winter witterungsbedingt abgesagt werden musste, freuen sich die Musiker des Musikvereins Daleiden nun auf die „Benefiz-Gala meets Summer“ am Sonntag, 19. August, 17 Uhr, in Daleiden.

Solisten und Ensembles sowie das Sinfonieorchester der Musikschule bieten ein klassisches Konzertprogramm im ersten Teil des Konzertes in der Pfarrkirche an. Besonders Kinder und Jugendliche können sich auf die Filmmusik aus „How to train your dragon“ oder aus „Piraten der Karibik“ freuen.Der zweite Konzertteil findet je nach Witterung am oder im Dorfgemeinschaftshaus Daleiden statt. Dort unterhalten die Rock-Pop-AG und die Big Band. Den Erlös der Veranstaltung spendet der Musikverein an die Hochwasserhilfe des Eifelkreises. Alle Musikerinnen und Musiker treten ohne Gage auf.

Reservierungen der Eintrittskarten (Erwachsene 10 Euro, Kinder/Jugendliche 5 Euro): Touristinfo Arzfeld, 06550/961080; Musikschule des Eifelkreises, Telefon 06561/15-2231, oder per Mail an: claudia@mv-daleiden.de

Karten, die für das Konzert im Winter gekauft wurden, bleiben gültig.