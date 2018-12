So wie aus dem grauen Asphalt manchmal ein Blümelein heraussprießt, so kann auch aus der dicksten Katastrophe eine schöne Geschichte erwachsen.

Und wir reden hier sogar von zwei dicken, fetten Katastrophen: Erstens vom Kalamitäten-Flughafen BER in Berlin (wenn Willy Brandt, nachdem er benannt ist, das alles wüsste). Der, so wird aktuell behaupet, soll nach all den Pannen nun 2020 seinen Betrieb aufnehmen, mit neun Jahren Verspätung.

Und zweitens vom Abgasskandal, mit dem sich einige Autohersteller gewaltig in die Bredouille geritten haben. Einer davon: Volkswagen. Denn vor drei Jahren kam heraus, dass die Autobauer in der Motorensteuerung ein Modul installiert hatten, das falsche – bessere – Abgaswerte lieferte, sobald ein Wagen auf dem Prüfstand untersucht wurde. So umkurvte man die Vorschriften in den USA und in Europa. In mehr als elf Millionen Diesel-Autos soll allein bei VW die „Schummel-Software“ eingebaut worden sein. Zum Schaden der Umwelt. Und der Kunden.

Aus beiden unerfreulichen Geschichten ist jetzt eine geworden: Denn ausgerechnet VW hat, ausgerechnet am Hauptstadtflughafen, jede Menge Flächen gemietet, in Parkhäusern und draußen, auch auf Start- und Landebahnen. Um dort Tausende Autos abzustellen, deren Motoren noch nach dem neuen Abgastestverfahren überprüft werden müssen, bevor man sie ausliefern kann. Das dauert.

Und weil das alles dauert, kommt jetzt Elektromeister Bernd Schröder aus Prüm ins Spiel. Das heißt: Zuerst kommt Ferdi Malburg ins Spiel, der frühere Prümer Stadtrat. Denn der hat uns die Geschichte mit Schröder gesteckt. Die beiden sind Nachbarn in Nelkenweg.

Denn all die abgestellten Volkswagen müssen bewacht werden. Unter anderem auch mit so mannshohen Kisten, auf die ein Teleskoparm mit Kameras montiert ist. Die Geräte kommen vom Föhrener Unternehmen CAO Systems.

Und wer hat die Schränke mit Elektronik und Steuerung bestückt? Genau, Bernd Schröder und seine zehn Mitarbeiter. „Zwölf Stück“, sagt der 49-Jährige. „Die sehen aus wie eine Telefonzelle mit Mast obendrauf.“ Den Auftrag erhielten die Eifeler, weil sie schon einmal mit den Föhrenern zusammengearbeitet haben und das offensichtlich gut gelaufen ist.

Am Weinsheimer Fertigungsstandort habe man die Schaltschränke zusammengebaut – und bei Metallbauer Martin Hermes, „weil bei uns der Platz nicht reichte“, erzählt Schröder. „Dann sind die per Spedition nach Berlin geliefert worden.“ Dort nahmen dann die Föhrener die Geräte in Betrieb.

Bernd Schröders Unternehmen ist auf solche Schaltschränke spezialisiert, „wir bauen die für viele Industriefirmen. Das sind teils große Schränke mit mehr als 1000 Klemmstellen.“

Zur Kundschaft zählen unter anderem das Prüm Türenwerk in der Weinsheimer Nachbarschaft, die Cimotech auf dem Flugplatz Bitburg oder die Luxemurger Firma PLT Automation. Die Endkunden der in Weinsheim für diese Firmen bestückten Schaltschränke sitzen in der ganzen Welt.

Zurzeit baut Bernd Schröder im Weinsheimer Industriegebiet eine neue, größere Halle. „Damit wir weiter wachsen können in Zukunft.“ Denn er gehe davon aus, dass „da noch mehr“ komme an Aufträgen. Und die müssen ja nicht immer für Berlin sein, auch wenn es dort weiterhin an mindestens 1000 Stellen klemmt.