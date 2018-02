Viel Betrieb und gute Gespräche

Mehr als 750 junge Leute informierten sich beim Ausbildungstag der Berufsbildenden Schule.

(aff) Wenn das Ende der schulischen Laufbahn näherrückt, kommen zwiespältige Gefühle auf: Einerseits freut man sich auf den neuen Lebensabschnitt, andererseits wird die Frage nach der Zukunft immer präsenter. Lieber eine Ausbildung absolvieren oder doch eine Universität besuchen? Dabei bereitet besonders die Vielfalt der Möglichkeiten Schwierigkeiten. Unentschlossenen half nun die Berufsbildende Schule (BBS) Prüm weiter mit ihrem „Tag der Aus- und Weiterbildung“.

Wie jedes Jahr lud die Schule Anfang Februar zum Schnuppertag ein. Nicht um ausschließlich ihre eigenen Ausbildungswege vorzustellen – auch wenn derer sehr viele sind – sondern auch, um Arbeitgebern und Ausbildern die Möglichkeit zu bieten, sich den jungen Leuten vorzustellen und einfach mal zu erklären, was möglich wäre.

In Form eines bunten Marktplatzes der Möglichkeiten wurde die Vielfalt des Ausbildungsmarktes vorgestellt. Knapp 750 junge Leute nutzten die Gelegenheit und schnupperten in offenen Unterricht rein, ließen sich Experimente vorstellen, bestaunten Ausstellungen und nahmen an Workshops teil.

Für viele Besucher besonders attraktiv war, dass auch der klassische Zweig der Berufsschule seine Angebote präsentierte und dabei von mehr als 40 Betrieben und Einrichtungen aus der Region unterstützt wurde: Sowohl die Kammern zeigten dabei Präsenz als auch Kreis und Verwaltungen.

Alle verband dabei das gemeinsame Interesse, junge Menschen für klassische Ausbildungsberufe und alternative Schulformen zu begeistern und zu gewinnen. Viele Teilnehmer fragten auch ganz gezielt nach Ausbildungsmöglichkeiten, Zugangsvoraussetzungen und benötigten Kompetenzen. Das Fazit der fünften Auflage des „Tages der Aus- und Weiterbildung“ fällt daher durchweg positiv aus.

„Der gesamte Ablauf, der Informationsgehalt, das Interesse der Schülerinnen und Schüler, das Engagement der beteiligten Firmen, Institutionen sowie Ihrer Kolleginnen und Kollegen war in allen Belangen positiv beziehungsweise vorbildlich und die Organisation der Veranstaltung sehr professionell“, resümiert Thomas Lauxen, stellvertretender Schulleiter der Kaiser-Lother-Realschule den Tag.

Dieses große Lob gilt der ganzen Schulgemeinschaft der BBS, den vielen engagierten Ausstellern und insbesondere den beiden Kollegen René Rahmelow und Holger Schaan, die, unterstützt von vielen helfenden Händen, die Veranstaltung organisiert haben.

Allen Besuchern, Betrieben, Schülern und Lehrern spricht der Schulleiter der BBS Prüm, Manfred Stumps, so auch abschließend seinen herzlichen Dank für die aktive Teilnahme aus: „Wenn an einem solchen Tag junge Menschen ihre eigene Zukunft aktiv angehen und gemeinsam mit Ausstellern sowie Kollegen zufrieden nach Hause gehen, wurde das Ziel der Schule „Gemeinsam stark in Bildung und Beruf“ erreicht.“