Verbraucher-zentrale warnt vor Betrugsmaschen

(fpl) Vor Mahnungen einer Firma mit dem Namen „BDME Group“ aus Berlin warnt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Diese Mahnungen, sagt die Beraterin im Stützpunkt Prüm, Monika Hecken, landen derzeit auch in den Briefkästen einiger Bürger in der Abteistadt. Angeblich habe der Fachverband der Lotterie- und Glücksspielanbieter sämtliche sich in Verzug befindende Beitragszahlungen von Kunden an diese Firma abgetreten.

