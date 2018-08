später lesen Freizeit Bleialfer fahren zu Bezirkswandertag Teilen

Der Eifelverein Bleialf - Schneifel lädt ein zur Teilnahme am Bezirkswandertag in Mettendorf am Sonntag, 9. September. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Marktplatz und fahren mit Privatautos los.