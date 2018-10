Auto zerkratzt, direkt vor der Polizeidienststelle

Ihr Name

Die Beamten der Polizei Prüm suchen einen Unbekannten, der am Donnerstag, 4. Oktober, zwischen 11 und 12 Uhr in der Prümer Kalvarienbergstraße einen blauen Peugeot an der Beifahrerseite zerkratzt hat.

Der Peugeot, teilt die Inspektion mit, war abgestellt auf dem gemeinsamen Parkplatz der Bundespolizei, einer Physiotherapiepraxis und eines Blumengeschäfts.

Zeugenhinweise nimmt die Inspektion entgegen unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an: pipruem@polizei.rlp.de