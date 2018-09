später lesen VERKEHR Brand: Eifelstrecke stundenlang gesperrt Teilen

(red) Nach dem Brand am Samstag war die Bahnstrecke Köln - Trier stundenlang gesperrt. Der Grund: Ein Regionalzug der Deutschen Bahn hatte am Nachmittag in dem Bahnhof Urft Feuer gefangen. Der Zugführer war gegen 15.30 Uhr aus Kall kommend in den Bahnhof Urft eingefahren.