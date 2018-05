Erst Glut, dann Feuer

Großeinsatz kurz vor sechs Uhr am Dienstagmorgen in Oberlascheid: Im Spänesilo des Sägewerks von Werner Jenniges bricht ein Feuer aus. Schnell sind die Rettungskräfte alarmiert und an Ort und Stelle: Die Wehren aus Oberlascheid, Auw, Bleialf, Prüm und Niederprüm machen sich an die Löscharbeiten.

Das Feuer haben sie bald unter Kontrolle, es kann sich nicht mehr auf die gesamte Anlage ausbreiten. Dennoch wird noch den ganzen Morgen lang weitergelöscht: Im Silo lagern rund 30 Kubikmeter Späne und Sägemehl, „es brennt teilweise immer noch“, sagt gegen 7.15 Uhr Peter Pannen vom Kriminaldienst der Polizeiinspektion Prüm.

Im Sägewerk wird Brettholz angeliefert, auf Maß geschnitten und anschließend zu Paletten weiterverarbeitet. Das Sägemehl, sagt Peter Pannens Kollegin und Brandermittlerin Nathalie John-Hönig, werde dabei abgesaugt und über eine Rohrverbindung ins Spänesilo abgeleitet. Und dort, „im Bunker der Absauganlage, ist der Brand entstanden“.

Möglicherweise sei das ein langsamer Prozess gewesen, der sich „von gestern Abend bis heute früh hingezogen hat. Eventuell durch einen heißen Nagel.“

Denn in Oberlascheid wird auch Recycling-Holz geschnitten – und in diesen Brettern stecken immer wieder Nägel oder andere Metallstücke. Gerät ein solches Teil infolge der Hitze beim Durchschneiden ins Glühen, kann es schleichend ein Feuer wie das vom Dienstagmorgen in Gang setzen.

Die Polizisten vermuten deshalb auch nach ersten Einschätzungen, dass Fremdeinwirkung oder gar Brandstiftung ausgeschlossen werden können. Zumal die Tür zum Silo verschlossen war, Werner Jenniges habe sie erst aufschließen müssen, sagt die Kripobeamtin. Ohnehin sei der Betreiber sehr vorsichtig, nachdem es vor vier Jahren bereits einmal ein Feuer in der Anlage gegeben habe.

Das Gute: Niemand wird verletzt. Aber fest steht die Ursache am Dienstag noch nicht. „Wir wissen es nicht“, sagt Werner Jenniges zum TV. Das mit dem glühenden Nagel sei zunächst nur eine, wenn auch plausible, Vermutung.

Die Löscharbeiten gehen unterdessen weiter, während immer noch Rauch aus der Anlage aufsteigt und die Mitarbeiter des Oberlascheider Betriebs per Hublader das Sägemehl aus dem Silo abtransportieren.

Den Sachschaden kann bis dahin noch niemand beziffern. „Wichtig ist, dass wir weiterarbeiten können“, sagt Jenniges. Das will er bis zum Mittag hinbekommen, wenn auch vorerst ohne Absauganlage. Aber es müsse sein: „Wir haben feste Aufträge, wir arbeiten für Arla, die Bitburger, Gerolsteiner und andere Unternehmen.“ Und die Kundschaft brauche die Paletten.