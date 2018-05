später lesen Polizei Täter zündeln in Kirche Teilen

Die Polizei Prüm ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung in der Kirche von Büdesheim: Am Sonntag zwischen 12 und 19 Uhr haben unbekannte Täter dort ein Plakat, das im Gebäude aufgehängt war, in Brand gesetzt. Das Plakat und dessen Halterung wurden dabei zerstört.

