später lesen MUSIK Büdesheimer richten Gala aus Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Benefiz-Gala der Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm wird in diesem Jahr von den Büdesheimer Musikanten ausgerichtet – am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der St.-Peter-und-Paul-Kirche.