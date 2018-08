Alt und knatternd und von Herzen geliebt

Zum fünften Mal laden die Bulldogfreunde Lasel zum Traktoren- und Oldtimertreffen ein. Die ersten Fahrzeuge reisen am Samstag, 25. August, an. Sonntags beginnt das Treffen um 13 Uhr mit einer Fahrzeugsegnung.

Beim Traktoren- und Oldtimertreffen der Bulldogfreunde Lasel gibt es am Samstag und Sonntag, 25. und 26. August, wieder einiges zu bestaunen, was sonst meist gut verborgen und geschützt in Schuppen oder Garagen steht.

Der Verein zur Pflege und zum Erhalt historischer Fahrzeuge, speziell von Traktoren, richtet das Treffen bereits zum fünften Mal aus. Wie in den Vorjahren werden am Samstag die Fahrzeuge aus allen Himmelsrichtungen der Region nach Lasel anreisen. Um 13 Uhr wird der Bierstand eröffnet. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass wie gewohnt Teilnehmer auch schon früher anreisen können, Stellplätze für Zelte oder Wohnwagen stünden zur Verfügung.

Sonntags beginnt der offizielle Teil des Treffens mit einer Fahrzeugsegnung durch Pastor Siegfried May. Wer schon früher von 8 bis 11 Uhr mit seinem eigenen Fahrzeug oder seiner Maschine anreist, wird mit einem kostenlosen Frühstück begrüßt. Um 13 Uhr beginnt dann eine Schauübung des Vereins historischer Feuerwehrfahrzeuge Feuerscheid. Um 14.30 Uhr beginnt eine Rundfahrt durch Lasel und die Umgebung.

Weitere Informationen im Internet unter: www.bulldogfreunde-lasel.jimdo.com