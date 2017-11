Bummel in und um Daleiden

Daleiden (red) Beim "Isleker Vorglühen" am heutigen Samstag, 25. November, bietet der Eifelverein Daleiden-Dasburg eine geführte Wanderung an. Die Route verläuft um Daleiden herum und ist etwa acht Kilometer lang.

Treffpunkt und Start sind um 14 Uhr auf dem Marktplatz an der B 410 in Daleiden. Nach der Wanderung lädt der Weihnachtsmarkt in der Ortsmitte zum Bummel und Genießen ein.

Weitere Informationen unter <%LINK auto="true" href="http://www.eifelverein-daleiden-dasburg.de" text="www.eifelverein-daleiden-dasburg.de" class="more"%>