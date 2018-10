Die Vereinsgemeinschaft Bleialf und die Ortsgemeinde laden für Sonntag, 7. Oktober, zum verkaufsoffenen Sonntag und großem Krammarkt ein. Der Marktleiter konnte wieder ein vielfältiges Sortiment für den Krammarkt organisieren.

Und auch einige Bleialfer Unternehmen halten am Sonntag ihre Geschäfte in der Zeit von 12 bis 17 Uhr für die Besucher geöffnet. Da zwischen den Unternehmen am nordöstlichen und am südwestlichen Ende von Bleialf eine Strecke von rund 2,5 Kilometer zurückzulegen ist, bieten die Bleialfer Unternehmer einen ganz besonderen Service an. Mit einem Planwagen-Shuttle-Service können die Besucher hin und her pendeln.