Bundespolizei Prüm nimmt Straftäter fest

Die Bundespolizeiinspektion Prüm hat einen gesuchten Straftäter festgenommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der 50 Jahre alte Mann aus dem belgischen Genk bei einer Fahrzeugkontrolle im Grenzgebiet zu Belgien angehalten. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den 50-Jährigen ein Haftbefehl der Bielefelder Staatsanwaltschaft vorlag. Gesucht wurde er, weil er Strafzahlungen im Falle mehrerer Verkehrsdelikte noch nicht beglichen hatte. Unter anderem musste er wegen unerlaubten Entfernens von einem Unfallort und wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung eine Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro bezahlen. Da er den geforderten Betrag nicht entrichten konnte, wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Trier gebracht. Dort verbüßt er nun eine 90-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.