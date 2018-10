Grund dafür, wie bei der Sperrung in der vergangenen Woche, sind die Sanierungsarbeiten an der Brücke in Höhe von Willwerath. Die Regelung gilt von Samstag, 27. Oktober, 7 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 28. Oktober. Der gesamte Verkehr wird in dieser Zeit über die Bedarfsumleitungsstrecken U 9 ab Olzheim über die L 23, Halbe Meile, B 265 und Prüm, bis zur B 51-Anschlussstelle Rommersheim und umgekehrt geleitet.