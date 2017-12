Verlosung und Weihnachtsmarkt im Gemeindehaus

(red) Der Verkehrs- und Gewerbeverein Schönecken lädt ein zum Weihnachtsmarkt am Gemeindehaus FIF. Eröffnung ist am Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr mit Glühwein und Live-Musik. Ebenfalls geöffnet ist am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 19 Uhr. Es gibt einen Auftritt des Kindergartens Lasel (13.30 Uhr), der Band Mäx and the Jukes (15 Uhr) sowie des MV Schönecken (16 Uhr). Der Nikolaus kommt um 14 Uhr. Bei einer Verlosung wird ein Reisegutschein über 300 Euro verlost. Vorverkauf Lose in Schönecken: Raiba-Tankstelle, Schreibwaren Tipper, Café Gitzen. Ein Höhepunkt ist am Sonntag ab 17 Uhr, das weihnachtliche Blasen des MV Schönecken.