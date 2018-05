Dank Lesepatenschaften immer auf dem neuesten Stand

Das Projekt „Lesen steckt an“ von Kreissparkasse Bitburg-Prüm und Volksfreund bringt Schülern in Prüm alle Nachrichten aktuell in die Lese-Ecken

Egal, ob die Schüler in Pausen oder im Ganztagsbereich Zeitung lesen oder der Volksfreund in den Unterricht integriert wird - das Lesepatenprojekt „Lesen steckt an“ sorgt für Wissen und Bildung an den Schulen. Die Kreissparkasse Bitburg-Prüm fungiert für neun Weiterführende Schulen im Kreis als Lesepate - und dies schon seit vielen Jahren in Kooperation mit dem Volksfreund, der die Lese-Ecken stellt. „Ein tolles und sinnvolles Projekt, das vor allem das Wissen über die aktuellen regionalen Themen in den Vordergrund rückt“, sagt Manfred Stumps, Schulleiter der Berufsbildenden Schule in Prüm. Deren Lese-Ecke befindet sich in der Schülerbibliothek.

Im historischen Gang können hingegen die Schüler des Prümer Regino-Gymnasiums den Volksfreund lesen. „Unter unseren Schüler gibt es auch dank der Lesepatenschaften viele Zeitungsleser“, sagt Schulleiter Albrecht Petri: „Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser Form unterstützt werden.“

Und auch im Vinzenz-von-Paul.-Gymnasium in Niederprüm erfreut sich die Zeitungslektüre einer großen Beliebtheit.

Bei ihren Schulbesuchen haben die Sparkassen-Mitarbeiter Klaus-Peter Nahrings (Regionalleiter Prüm) und Kathrin Franzen (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit) gesehen, wie gut das Projekt bei den Schulen ankommt. „Lesen ist eine wichtige Kompetenz, und die Information über die Region ist natürlich auch mit dem Blick auf das spätere Berufsleben sehr wichtig“, betonte Nahrings.

Weitere Informationen zum Lesepaten-Projekt im Internet unter www.lesen-steckt-an.de

FOTO: Björn Pazen / TV

FOTO: Björn Pazen / TV

FOTO: Björn Pazen / TV