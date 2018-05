Mit dem Fahrrad in die Landeshauptstadt

(red) Das Haus der Jugend Prüm bietet in den Sommerferien vom 1. bis 7. Juli, eine Fahrraderlebnisfreizeit an. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren. Das Ziel ist die Landeshauptstadt Mainz.

(red) Das Haus der Jugend Prüm bietet in den Sommerferien vom 1. bis 7. Juli, eine Fahrraderlebnisfreizeit an. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren. Das Ziel ist die Landeshauptstadt Mainz. Gestartet wird in Prüm. Mit Zwischenstopps in Schuld, Bad Breisig und St. Goar fährt die Gruppe entlang der Ahr und dem Rhein bis hin nach Heidesheim-Heidenfahrt bei Mainz, wo das Lager für drei Nächte errichtet wird. An diesem Tag wird die Innenstadt von Mainz erkundet. Es steht auch genügend freie Zeit für Stadtbummel und Shoppingtouren zur Verfügung. Außerdem werden Ball-, Gesellschafts- und Teamspiele sowie andere Gruppenunternehmungen für Abwechslung sorgen.

Wer mit dabei sein möchte, kann sich im Haus der Jugend schriftlich anmelden.

Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiter des Hauses der Jugend auch unter Telefon 06551/6346.