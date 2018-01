Die Bärte werden länger und länger

Wallersheimer auch in Sachen Wallfahrt aktiv

Bayerns Nationalheiligtum „Unserer Lieben Frau von Altötting“ ist seit Jahrhunderten Ziel unzähliger Pilger. Neben der Passionsspielarbeit ist auch die katholische Pfarrgemeinde Wallersheim hier aktiv und lädt zur Wallfahrt dorthin ein. Los geht es zur 5-Tage-Bus-Wallfahrt am Mittwoch, 20. Juni. Zurück geht es am Sonntag, 24. Juni. Geistlicher Begleiter der Wallfahrt wird der Pfarrer im Ruhestand Siegfried Weisenfeld sein. Auf dem Programm steht unter anderem ein Besuch des Geburtshauses des Heiligen Bruders Konrad in Parzham und eine Tagesfahrt zum Chiemsee mit Besuch des Klosters Frauenwörth auf der Fraueninsel. Auf der Heimreise wird außerdem die Abtei Münsterschwarzach besucht. Im Reisepreis von 380 Euro sind Fahrt, Unterbringung und alle Fahrten sowie Eintrittsgeld für Führungen und die Fähre am Chiemsee enthalten.

Weitere Informationen und Anmeldungen bei Hans Fomin, Kopper Straße 13, 54597 Wallersheim oder unter Telefon 06558/8564 oder per E-Mail an hans.fomin@arcor.de.