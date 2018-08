Defekte Dinge gemeinsam reparieren

(red) Im Haus der Jugend (Prümtalstraße 3) dreht sich am Samstag, 18. August, wieder alles ums Reparieren. Zwischen 10 und 13 Uhr stehen Fachleute zur Verfügung: Näherinnen, Elektriker, Schreiner, Computerkenner und Mechaniker helfen kostenlos bei Reparaturen von Gegenständen, wo die Reparatur im Fachhandel nicht mehr möglich oder absolut unwirtschaftlich ist.

Näherinnen helfen nicht nur beim Nähen oder Stopfen von kaputten Sachen, sondern geben auch wichtige Tipps bei anderen Handarbeiten sowie Änderungsarbeiten an Kleidungsstücken. Jeder ist eingeladen, mit seinen kaputten oder funktionsuntüchtigen Gegenständen vorbeizukommen. Für die Reparatur in der Flickstuff fallen keine Kosten an, lediglich Ersatzteile müssen erstattet oder selbst besorgt werden. Spenden sind willkommen.

Engagierte Bastler, die ihr Knowhow zur Verfügung stellen möchten, sind eingeladen, sich beim Repair-Café-Team zu melden und mitzuarbeiten.

Infos erteilt Jochen Pauls unter Telefon 06551/6346 im HdJ Prüm.