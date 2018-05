später lesen Natur Der Eifelverein Daleiden-Dasburg EV lädt ein Teilen

(red) Der Eifelverein, Ortsgruppe Daleiden-Dasburg, nimmt am Sonntag, 3.Juni, am Naturpark- Wandertag in Biersdorf am Stausee teil. Ankunft in Biersdorf ist um 9.30 Uhr. Die Hin- und Rückfahrt soll jeder selbst organisieren.