Von der Tiefebene auf die Eifelhöhen

Prüm: Die zweitgrößte Inspektion im Land

Die Beamten der Inspektion Prüm sind zuständig für die Verbandsgemeinden Arzfeld, Prüm, Obere Kyll (Landkreis Vulkaneifel) und für die A 60 auf dem Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und dem Grenzübergang nach Belgien bei Steinebrück. Gesamtfläche: 870 Quadratkilometer, in Rheinland-Pfalz ist nur das Gebiet der benachbarten Kollegen in Bitburg (895 Quadratkilometer) größer. Der Prümer Bezirk grenzt zudem an Luxemburg, Belgien und Nordrhein-Westfalen.