Ihr Name

Wer das Buch erwerben möchte, kann direkt an den Autor schreiben. Anschrift: Dr. Karl-Heinz Theisen, Enzianstraße 13b, 83700 Rottach-Egern (26 Euro mitschicken).

Wer sich per Telefon an Theisen wenden will, erreicht ihn unter 080/227248.