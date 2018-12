Trauungen, Geburten, Sterbefälle – und was sonst? Man macht sich ja kaum eine Vorstellung davon, was so ein Standesbeamter alles zu erledigen hat: Etwa 40 Leistungen stehen auf der Internetseite der Verbandsgemeide (VG) Prüm, darunter auch Ahnenforschung. Oder: „Im Ausland geschlossene Lebenspartnerschaft: Nachbeurkundung.“

Seit 35 Jahren hat sich Günter Reichertz als Chef des Amts in Prüm, mit all diesen Dingen befasst. In der Verwaltung ist er aber noch deutlich länger: „Seit 1971, da hab ich die Ausbildung gemacht“, sagt er im Gespräch mit dem TV.

Vor 35 Jahren habe ihn der damalige VG-Beigeordnete Nikla Becker gefragt: „Können Sie sich das vorstellen?“ Reichertz konnte, zumal er in der Verwaltung den Ruf genoss, exakt zu arbeiten. „Und auch von der Persönlichkeit hat es gepasst“, sagt Reichertz. Denn das Liebste an seinem Job sei ihm immer „die Arbeit mit dem Bürger“ gewesen, „egal wo“.

Das könne eine simple Beurkundung sein, mit der man einem Menschen weiterhelfe. Manchmal bei jemandem, „der sich vielleicht nicht so gut artikulieren kann. Da hat man die Dankbarkeit dann direkt erfahren. Wir können auch nicht alles“ sagt der 63-jährige Reichertz. „Aber wenn Steine im Weg liegen, kann man sie vielleicht wegräumen.“

Klar, die Eheschließungen – sie sind das erste, woran man bei einem Standesbeamten denkt. Da habe sich allerhand geändert in vier Jahrzehnten: „Irgendwann habe ich die Samstagstrauungen dazugenommen“, erzählt er. Im Prümer Konvikt kann man sich seit einigen Jahren auch bei Kerzenschein verheiraten lassen – eine Idee, die Kollegin (und Reichertz’ Nachfolgerin) Ute Last einmal von einer Fortbildung mitgebracht habe. Auch im Schönecker Alten Amt kann man heiraten, vom kommenden Jahr an dann auch im Ratssaal der Prümer Stadtbürgermeisterei. Da stehe man durchaus in Konkurrenz mit anderen Kommunen: „Wir haben ja keine Burg zu bieten und kein Schlösschen. Da müssen wir dann gucken, dass wir mit den Inhalten punkten.“

Selbstverständlich kann man beim Standesamt Prüm längst auch eine gleichgeschlechtliche Ehe schließen – auch wenn das nicht so viele sind: „Ein, zwei im Jahr“ sagt Reichertz. Und früher auch die „eingetragene Lebenspartnerschaft“. Was sperrig klingt, waren oft sehr schöne Zeremonien: „Trotz aller Unkenrufe immer nett und würdevoll“, sagt Reichertz. Manch „klassische“ Eheschließung hat da nicht immer gleich viel Herz.

An Reichertz’ Herz gehen, natürlich, Sterbefälle. Wenn es Kinder traf. Oder Menschen gestorben sind, sagt er, „bei denen sich kein Mensch um die Bestattung kümmern will, weil die Verhältnisse zerrüttet waren“. Bei denen man sich dann frage: „Wie geht’s da weiter, wie kriegen die ihre Probleme jetzt noch gelöst?“ Oder jene Trauungen, bei denen er gedacht habe: Das hält für’s ganze Leben, und nach einem Jahr stehe der Bräutigam wieder in der Tür, um die Scheidung anzubahnen.

Andererseits: Er erlebe es immer wieder, dass ihn Paare ansprechen, wenn er durch die Stadt laufe – weil er sie verheiratet hat.

Und, vielleicht am schönsten, bei einem Urlaub mit seiner Frau Elvira in Kalifornien: In San Francisco sei ebenfalls ein Paar an ihn herangetreten und habe gerufen: „Herr Reichertz, was machen Sie denn hier?“

Schöne Erinnerungen, sagt er, die er gern in den Ruhestand mitnehmen werde, in dem er vor allem viel Zeit vor der Tür verbringen will (der Rücken, es muss sein).

Und bei Sohn Oliver, der in Mannheim bei Daimler arbeitet: Dort gebe es eine Fotografen-Gruppe, der er sich angeschlossen habe. Und ein wenig Familienforschung wird er betreiben – und dabei den einen oder anderen Kollegen mit seinen Fragen triezen, sagt er und lacht.

Gerade hat Günter Reichertz seine letzten vier Trauungen in 47 Dienstjahren vollzogen. Zu einem finalen Termin geht er allerdings noch, am Freitag, und es wird ein ganz besonderer sein: Denn dann heiratet Tochter Laura.

Da darf er dann noch „als Co-Standesbeamter mitmachen“, sagt er. Die Trauung vollziehen darf er nicht, da kennt er seine Vorschriften. In diesem Fall heißt sie „Tätigkeit in eigenen Angelegenheiten“. Um die aber kümmert er sich jetzt nur noch privat.

Günter Reichertz ist eben jemand, „der mit Leib und Seele Standesbeamter war“, sagt dessen Ex-Dienstherr Aloysius Söhngen, Bürgermeister der VG. Man habe immer gewusst: „Der macht das wirklich gerne. Mit Engagement, Verständnis und sehr viel Zuwendung zu den Menschen.“