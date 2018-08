später lesen Beratung Energieausweise verlieren Gültigkeit Teilen

(red) Der Energieberater hat am Donnerstag, 6. September, 14 bis 17.45 Uhr Sprechstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung in Prüm. Es gibt bei Bedarf auch Informationen über Energieausweise, die ihre Gültigkeit verlieren.