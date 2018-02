Die Obere Kyllerwacht in 1001 Nacht

Die Mädchensitzung steht im Zeichen der Orient-Reise

(red) In Schmenglers Tempel begann die orientalische Reise und gleich zu Beginn wurde der Sultan von den Mädchen aus seiner Traumwelt geholt. Für Lacher sorgten Sketche wie der Deutschkurs, deprimierte Wochentage, im Wartezimmer und die wortgewaltigen Reden beim Arzt, von der Reise nach Linoventura und einem in die Jahre gekommenen Bienchen. Tänzerisch wurden neben den Minifunken von Jünkerath und der Tanzgarde Schüller so einige Highlights geboten. Der Sandtanz mit

fast echtem Kamel und die Männer der Feuerwehr brachten den Saal zum Kochen. Traditionell beendete Prinz Kalle I

mit Hofstaat das Programm der Mädchensitzung mit ihren

Auftritten. Die Moderatorinnen Katja Kaufmann und Irmgard Peetz

bedankten sich bei allen für ihren Einsatz. Bei der After-Show-Party wurde zur Live-Musik von Paul Kirfel gefeiert. Das Motto für die Sitzung am 28. Februar 2019 ist schon klar: „Eine Reise um die Welt - erlaubt ist was gefällt!