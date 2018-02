Mit Leidenschaft für die Passion

Alle fünf Jahre wird in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Wallersheim das Leiden Christi aufgeführt, zu dem tausende Besucher kommen. Von Vladimir Nowakowski

Die Geschichte der Wallersheimer Passionsspiele währt bereits 30 Jahre. Die aktuelle Aufführung der Leidensgeschichte Christi ist die nunmehr siebte, die von den Mitgliedern der Spielgemeinschaft aus der Pfarrei Wallersheim und Umgebung auf die Bühne der aufwändig umgebauten Dorfkirche gebracht wird.

„Diesmal sind mehr als einhundert Mitwirkende dabei, rund siebzig davon haben eine Sprechrolle“, erklärt Hans Fomin, der die Organisation der Passionsspiele übernommen hat, sich selbst aber als „Mädchen für alles“ sieht. Die Darsteller seien jedoch nur ein Teil des Teams, das die Passionsspiele möglich mache: „Im Hintergrund arbeiten jede Menge Leute mit, ohne die das große Ganze nicht funktioniert“, sagt Fomin.

Lange bevor die ersten Zuschauer anreisen, muss die Pfarrkirche St. Nikolaus in einen Aufführungsort verwandelt werden, der auch für die Besuchermassen gewappnet ist. Notausgänge werden angelegt, im Altarraum und davor eine große Bühne gezimmert, der Kirchenraum wird stufenförmig ausgebaut, damit auch die Zuschauer in den hinteren Reihen freie Sicht auf das Geschehen haben. „Links und rechts des Kirchenschiffs werden zwei weitere Räume in Form von Containern für die Darsteller aufgestellt“, sagt Fomin. Auch eine mobile WC-Anlage gehört dazu. „Das alles sind Aufgaben, die viele Hände erfordern. Vor allem die Freiwillige Feuerwehr Wallersheim übernimmt den Großteil davon – und was die anfassen, das passt“, sagt der ehemalige Bürgermeister des Ortes. Während die Besucher erwartungsfroh ihre Sitzplätze in der gut geheizten Kirche einnehmen, übernehmen die Wehrleute draußen in der eisigen Kälte den Ordnungsdienst: „Und auch dafür gebührt ihnen Dank.“

Für den reibungslosen Ablauf innerhalb des Kirchengebäudes sorgen etliche Damen des Ortes, die den Zuschauern die Sitzplätze zuweisen, die Lichttechniker und natürlich – falls gebraucht – die Einsatzkräfte vom Deutschen Roten Kreuz. „Und vieles mehr, was ich im Augenblick gar nicht aufzählen kann“, sagt Fomin, dessen Vorbereitungen zu den aktuellen Passionsspielen bereits vor rund zwei Jahren begonnen haben. Eine Zahl will er aber noch loswerden: „Wir haben im September mit den Proben der Darsteller begonnen, insgesamt waren es 32 Probeabende.“

Nun, nach der mit rund 300 Zuschauern ausverkauften Premiere am Samstag und der zweiten, erwartungsgemäß genauso gut besuchten Veranstaltung am Sonntag, wird die uralte, biblische Geschichte an jedem Wochenende bis zum Karfreitag, dem 30. März, aufgeführt.

„Das Publikum kommt zum Teil aus hunderten Kilometern Entfernung nach Wallersheim“, berichtet Fomin. Selten war die immer aufs Neue berührende Geschichte vom Gottessohn, der sich für die Menschheit opfert, wichtiger als heute. Unbedingt anschauen, für einige Termine (siehe Extra) gibt es noch Karten.