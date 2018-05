Prümer Race-Kids

(red) Die 30 Jugendlichen im Radsportclub Prüm (RSC) haben Spaß, unter Leitung von Thorsten Nosbüsch zu üben. Neben dem Bulls-Cup in der Ost-Eifel gibt es den EMC (Eifel-Mosel-Cup). Auch diese Veranstaltungsserie besuchten Biker des RSC mit Erfolg. Anspruchsvolle Routen durch Wald und Flur, mit Steigungen und super Trails. Genau das, was die Jung-Biker lieben. In der Cup-Wertung EMC belegte Luca Heck im U15-Bereich den dritten Platz. Danke an die Jugendlichen, Eltern und Betreuer, dass es in der Jugendabteilung so gut läuft. Foto: RSC Prüm