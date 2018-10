Stadtkyll: Mauer mit Graffiti verschmiert

Die Stützmauer einer ehemaligen Eisenbahnbrücke ist in Stadtkyll verschmiert worden. Zeugen haben zwei mutmaßliche Täter beobachtet.

Die Stützmauer der ehemaligen Eisenbahnbrücke in der Stadtkyller Auelstraße – dort verläuft heute der Kyllradweg – ist nach Angaben der Polizeiinspektion Prüm am Mittwoch von Unbekannten beschmiert worden. Zeugen haben zwei Personen bei der Tat, die gegen 22.30 Uhr begangen wurde, beobachtet.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Telefon 06551/9420 in Verbindung zu setzen – oder per E-Mail an: pipruem.dgl@polizei.rlp.de