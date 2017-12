Diebe stehlen Kennzeichen von zwei Autos

Unbekannte haben in Stadtkyll Kennzeichen von zwei niederländischen Autos abmontiert und mitgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr auf Samstag, 2.Dezember, 11 Uhr, zwei Kennzeichenschilder von zwei niederländischen Autos abmontiert und gestohlen. Laut Mitteilung der Polizei waren die Wagen auf einem Hotelparkplatz in der Kurallee in Stadtkyll angestellt worden. An einem der Autos, einem Opel Vectra, wurde das hintere Kennzeichenschild und an einem Mazda CX-5 das vordere Kennzeichenschild entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Prüm unter Telefon 06551/9420, erbeten.

(red)