In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11. Juli, wurden an einem auf dem Parkplatz der Caritas in der Prümer Kalvarienbergstraße abgestellten Auto zwei Felgenkappen entwendet. Der oder die Täter beschädigten beim Abnehmen der Kappen zudem beide Felgen. red