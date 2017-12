später lesen Polizei Diebe stehlen Fahrzeugbatterien im Steinbruch Teilen

Twittern

Teilen



(red) Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag Batterien aus einem Lastwagen und einen Bagger im Steinbruch der Firma Hermann Köppen in Waxweiler gestohlen. Beim Versucht, Diesel aus den Fahrzeugen zu zapfen, scheiterten sie aber. Die Polizei fragt: Wer hat in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht?