später lesen Diebe stehlen Kennzeichen Teilen

Twittern

Teilen



Pruem (red) Unbekannte haben in der Nacht von Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr, auf Samstag, 2.Dezember, 11 Uhr, zwei Kennzeichenschilder von zwei niederländischen Autos abmontiert und gestohlen. Laut Mitteilung der Polizei waren die Wagen auf einem Hotelparkplatz in der Kurallee in Stadtkyll abgestellt worden.