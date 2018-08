Leergut geklaut, Gebäude versaut, Unfall gebaut – und getürmt

Die Polizei Prüm sucht einen Dieb, einen Sprayer und einen Autofahrer, der nach einer Kollision türmte.

Erster Fall: In der Nacht von Sonntag, 29. Juli, auf Montag, 30. Juli, stahl jemand vom Gelände am Dorfgemeinschaftshaus Lambertsberg eine größere Menge Leergut, die Tat wurde im Anschluss an den Antik- und Trödelmarkt begangen. Zu dieser Zeit war das Leergut bei den Getränkewagen abgestellt.

FOTO: Fritz-Peter Linden

FOTO: Fritz-Peter Linden

Zweiter Fall: Zwischen Montag, 30. Juli, und Dienstag, 1. August, hinterließen Unbekannte in Lünebach an mehreren Stellen Graffiti-Schmierereien. Sie besprühten unter anderem das Vereinsheim am Sportplatz, einige Stromkästen, einen Zigarettenautomaten und eine Schutzhütte mit Schriftzügen und Symbolen. Dabei entstand nach Angaben der Inspektion vermutlich ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Drittens: Am Sonntag, 5. August, gegen 17.30 Uhr, kam es außerdem auf der Landesstraße 18 zwischen Watzerath und Brandscheid zu einer Kollision zweier entgegenkommender Fahrzeuge.

Die Autos berührten einander mit den Außenspiegeln der Fahrerseiten. Der bisher Unbekannte, der mit seinem Wagen in Richtung Watzerath unterwegs war, machte sich davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugenhinweise in allen Fällen an die Polizeiinspektion Prüm unter Telefon 06551/9420.