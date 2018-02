Kesfeld macht die Sache klar

Zielgerade beim Zukunfts-Check Dorf in einer Islek-Gemeinde: Auch die Kesfelder haben am Kreis-Programm für eine tragfähige Entwicklung der Eifel-Orte teilgenommen.

In den vergangenen 15 Monaten hat sich in dem Ort in der Verbandsgemeinde Arzfeld allerhand getan, seit man sich dazu entschloss, beim Check mitzumachen: Ortsbürgermeister Roland Kotz erinnert an das erste Treffen, noch gemeinsam mit den Großkampenbergern in deren Gemeindehaus und mit Andreas Heiseler von der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm.

FOTO: Andreas Heiseler / TV

Das war der Auftakt – „im Januar 2017 haben wir uns dann erstmals eigenständig in unsrem Dorfgemeinschaftshaus getroffen“, sagt Kotz. Und freut sich über das Engagement der Bürger: Bei dieser Runde seien gut 20 der 75 Kesfelder – mehr als ein Viertel – dabeigewesen und hätten erste Ideen entwickelt.

Zügig sei man zur Sache gekommen, nachdem die Teilnehmer dieses Treffens in Gruppen eingeteilt gewesen seien. Und sie haben einiges auf ihre Bögen geschrieben: „Ein großes Thema“, sagt der Bürgermeister, „war der Breitband-Ausbau.“ Im Dorf liege man bei einer Daten-Übertragungsrate von zwei Megabit (MBit) pro Sekunde, „wenn es gut läuft bei 2,5 MBit“, sagt Roland Kotz. „Das ist nicht die Welt.“

Ebenfalls wichtig für die Kesfelder: Mobilität im Alter. So habe man darüber gesprochen, eventuell eine Mitfahrerbörse einzurichten. Eine weitere Idee befasse sich mit dem Westwall-Wanderweg, der den Ort passiert. Die Kesfelder möchten ihn aufwerten und interessanter gestalten: „Da wollen wir im Lauf des Jahres Tafeln aufstellen – mit Zeitzeugenberichten und eventuell Bildern.“

Dass die Gemeinde in einem Gebiet mit Windkraft liegt, soll ebenfalls seinen Niederschlag finden: Der Gedanke sei, auch über das Thema erneuerbare Energie zu informieren. „Das macht es interessant für den, der da spazierengeht“, sagt Roland Kotz.

All diese und weitere Ansätze seien wichtig, um dem demografischen Wandel – der einen kleinen Ort wie Kesfeld besonders trifft – etwas entgegenzusetzen. Auch wenn Kotz froh darüber ist, dass die Stimmung im Dorf schon immer gut, das Engagement stark gewesen sei: „Wir haben in der Freiwilligen Feuerwehr 15 Aktive. Das zeigt ja eigentlich, dass wir schon einen ganz guten Zusammenhalt haben.“

Viele weitere Ansätze seien mittlerweile von den Mitgliedern des Arbeitskreises herausgearbeitet worden, schreiben Kotz und die Ratsmitglieder in der Einladung zum anstehenden Abend, bei dem man alles, was bisher entwickelt wurde, präsentieren will, gemeinsam mit Landrat Joachim Streit und den zuständigen Mitarbeitern der Kreisverwaltung.

Und der Bürgermeister hofft darauf, dass der Zusammenhalt im Dorf noch weiter gestärkt wird, „wenn wir dann die ersten Dinge auch umsetzen“.

Alle Bürger sind deshalb zur Präsentation der Ergebnisse aus dem Zukunfts-Check Dorf noch einmal ins Gemeindehaus eingeladen. Das Treffen ist am Donnerstag, 15. Februar, 19:30 Uhr.