Polizei sucht Reifenstecher in Jucken

Die Polizei Prüm sucht einen unbekannten Täter, der in der Hauptstraße von Jucken sein Unwesen getrieben hat: In der Nacht von Samstag, 18.August, auf Sonntag, 19. August, habe jemand dort zwischen 1 Uhr und 6 Uhr an drei Autos die Reifen zerstochen.

Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Prüm unter Telefon 06551/9420 wenden – oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de