Zu seinem Drum Circle (Trommelkreis) lädt Reiner Klein von der Musikschule Kalimba diesmal in Stadtkyll ein: Dahinter verbirgt sich ein improvisiertes Schlagzeugkonzert für Jung und Alt, bei dem es keine rein passiven Zuhörer gibt. Denn jeder – ob Musiker oder nicht – macht dabei mit. Diesmal wird im Festsaal des Restaurants La Sirena da Franco in Stadtkyll getrommelt. Alle, die Spaß an Rhythmus und Schlaginstrumenten haben, sind eingeladen, Perkussionsinstrumente werden in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt, dürfen aber auch gerne mitgebracht werden. Termin: Dienstag, 18. Dezember, 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, die Leitung hat Reiner Klein.

Information und Anmeldung unter Telefon 06551/70119 oder über www.musikschule-kalimba.de