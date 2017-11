Du bist nicht allein, Stadt Prüm

Adventliches Turmblasen am Samstag auf dem Hahnplatz: Die Bestatter-Familie Leuschen übernimmt für dieses Jahr die Kosten und lädt den Musikverein zum Essen ein. Fritz-Peter Linden

Prüm Das Prümer Turmblasen ohne Finanzierung? Der TV hatte vorige Woche berichtet, dass Marlies und Berta Hansen, die Initiatorinnen und Finanziers des Konzerts mit dem Musikverein, in ihrem Nachlass keine Regelung für den Fortbestand verfügt hatten. Das Geld, das dafür bereitgestellt werden sollte - futsch, weil davon nichts mehr im Erbvertrag der 2015 und 2016 gestorbenen Schwestern steht.

Die gute Nachricht: Für dieses Jahr ist alles geregelt, die Stadt muss, obwohl Mathilde Weinandy das vorige Woche aus der Bürgermeisterei verkündet hatte, keine Kosten übernehmen: Stattdessen lädt die Bestatterfamilie Leuschen die Akteure des Musikvereins im Anschluss an das Konzert (am Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr) zum Essen ein. So, wie es früher die Hansen-Schwestern immer machten. Als sie den Artikel gelesen habe, sagt Walburga Leuschen, "habe ich sofort zu meinem Mann gesagt: Ruf da an." Denn das Konzert sei eine tolle Sache. "Und das muss ja weitergehen."

Also rief Michael Leuschen bei der Stadtbürgermeisterin an. Und die freut sich: "Ich finde es rührend", sagt Mathilde Weinandy, "dass die Leute etwas für Prüm tun wollen. Dafür sind wir dankbar." Auch den Prümer Möhnen vom Hoahnerclub: Denn die hatten sich ebenfalls bei der Stadtchefin gemeldet - und angeboten, für die Musiker Schnittchen zu schmieren.

Walburga Leuschen findet übrigens, dass das doch auch zu einer Prümer Tradition werden könnte: dass jedes Jahr ein Unternehmen aus der Stadt die Kosten für das Abendessen der Musiker übernehme. "Das ist ja schließlich nicht die Welt."

Beim TV hat sich nach unserem Artikel noch jemand gemeldet - und zwar aus Köln: Helmut Schneider, Finanzwirt, Nachlassverwalter der Hansen-Schwestern und gebürtiger Abteistädter.

Ihm sei es wichtig, etwas klarzustellen, sagt er: Dass nämlich bloß niemand auf den Gedanken komme, Marlies und Berta Hansen hätten in böser Absicht gehandelt. Auch er ist der festen Überzeugung, dass beim Aufsetzen des Erbvertrags 2008 schlicht vergessen worden sei, die Regelung aufzunehmen.

Es sei "völlig undenkbar", dass die Schwestern die entsprechende Passage absichtlich in dem Dokument weggelassen hätten, in dem sie Vermögen und Grundbesitz kirchlichen Einrichtungen hinterließen.

Bis dahin hatte lediglich eine Urkunde aus dem Jahr 2001 vorgelegen - ein sogenannter Vermächtnisvertrag zwischen den Hansens und dem damaligen Stadtbürgermeister Hansgerd Haas. Darin hatten die Schwestern festgelegt, dass nach deren Tod der Stadt ein vierstelliger Betrag für die künftige Finanzierung des Konzerts vermacht werde.

Im Jahr 2008 jedoch entstand der Erbvertrag, in dem Marlies und Berta Hansen, Zitat, "sämtliche bisher von uns errichteten Verfügungen von Todes wegen ihrem ganzen Inhalt nach" aufhoben.

Und dabei, sagt Schneider, sei vermutlich schlicht und einfach vergessen worden, die Vereinbarung mit der Stadt wieder in Kraft zu setzen. "Sie haben gedacht, sie hätten das auf ewige Zeiten geregelt", sagt Helmut Schneider. "Im guten Glauben."