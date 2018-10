später lesen NATUR Durch das Hohe Venn Teilen

(red) Der Eifelverein Bleialf - Schneifel lädt ein zu einer 15 Kilometer langen Vennwanderung am Sonntag, 7. Oktober. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Marktplatz in Bleialf und fahren mit Autos zum Startpunkt der Wanderung nach Mützenich bei Monschau.